Crollano pietre in via Nuova Bagnoli è la strada dove passano i tir dei cantieri America's Cup

Un crollo di calcinacci ha provocato la chiusura di via Nuova Bagnoli, una strada frequentata dai tir dei cantieri dell'America's Cup. La caduta delle pietre si è verificata ieri sera, portando alla temporanea interdizione al traffico. Questa mattina, le autorità hanno rimosso i detriti e riaperto la strada. La presenza dei mezzi pesanti nelle zone di lavoro rende questa arteria particolarmente trafficata e sensibile alle emergenze.

Linea C1: per impraticabilità stradale in via Nuova Bagnoli, devia temporaneamente il percorso. In partenza da Piazzale Tecchio e ritorno, non percorre via nuova Bagnoli, ma percorre via cavalleggeri d'Aosta, via Cattolica e proprio percorso.