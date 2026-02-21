Crollano pietre in via Nuova Bagnoli è la strada dove passano i tir dei cantieri America's Cup

Da fanpage.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un crollo di calcinacci ha provocato la chiusura di via Nuova Bagnoli, una strada frequentata dai tir dei cantieri dell'America's Cup. La caduta delle pietre si è verificata ieri sera, portando alla temporanea interdizione al traffico. Questa mattina, le autorità hanno rimosso i detriti e riaperto la strada. La presenza dei mezzi pesanti nelle zone di lavoro rende questa arteria particolarmente trafficata e sensibile alle emergenze.

Transenne in via Nuova Bagnoli, chiusa ieri sera per crollo di calcinacci in strada. Oggi riaperta. Si tratta della strada usata dai tir dell'America's Cup. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Voragine a Bagnoli, dove passano i tir dell’America’s Cup: strada chiusa e traffico bloccato#Bagnoli-America's-Cup || Una voragine si è aperta questa mattina a Bagnoli, proprio lungo la strada usata dai tir che portano materiali per i lavori dell'America's Cup.

Via Bagnoli di nuovo rotta, è la strada dove passano i tir dell’America’s Cup: il rappezzo ha cedutoQuesta mattina via Bagnoli si presentava di nuovo con una grossa buca, proprio nel punto dove passano i camion che trasportano le barche dell'America's Cup.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Crollo in Zona Ospedaliera a Napoli, frana terrapieno: strada invasa da pietre; Crollo Montesacro, conclusa la messa in sicurezza della strada dopo la frana; Roma, crolla un muro di contenimento e travolge il dehors di un ristorante: paura a Montesacro; Boato a Scala, crolla un muro: pioggia di pietre sul Parco del Dragone.

crollano pietre in viaCrollano calcinacci di fronte al Teatro San Carlo di Napoli, ferita una donna: pietre su gambe e testaCrollano calcinacci in via San Carlo a Napoli: colpite due donne, una è ferita ed è stata trasportata in ospedale ... fanpage.it

Vomero, crollano pietre sulle auto in via D’Annibale. E la strada sprofonda ad AntignanoCrollano calcinacci dal cornicione sulle auto in via Vincenzo D'Annibale al Vomero, la stradina che da piazzetta Cosimo Fanzago-via Lorenzo Bernini porta verso piazza degli Artisti. Il cedimento è ... fanpage.it