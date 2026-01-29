Voragine a Bagnoli dove passano i tir dell'America's Cup | strada chiusa e traffico bloccato

Una voragine si è aperta questa mattina a Bagnoli, proprio lungo la strada usata dai tir che portano materiali per i lavori dell'America's Cup. La strada è stata subito chiusa al traffico, creando disagi e code in tutta la zona. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e capire le cause del crollo. Nessuno si è fatto male finora, ma la situazione resta critica.

