Via Bagnoli di nuovo rotta è la strada dove passano i tir dell'America's Cup | il rappezzo ha ceduto

Questa mattina via Bagnoli si presentava di nuovo con una grossa buca, proprio nel punto dove passano i camion che trasportano le barche dell'America's Cup. La voragine si era aperta giovedì e ora il manto stradale non regge più. I residenti e gli automobilisti sono tornati a segnalare il problema, ma ancora nessun intervento concreto. La strada resta chiusa al traffico pesante in attesa di una riparazione urgente.

Ieri, il tratto riasfaltato ha ceduto di nuovo. Sul posto gli operai di Napoli Servizi. Voragine a Bagnoli, dove passano i tir dell'America's Cup: strada chiusa e traffico bloccato Una voragine si è aperta questa mattina a Bagnoli, proprio lungo la strada usata dai tir che portano materiali per i lavori dell'America's Cup. Riapre via Bagnoli dopo la voragine, tornano i tir dell'America's Cup: divieto di sosta per un anno Dopo la chiusura causata dalla voragine di ieri, via Bagnoli riapre al traffico. Ripristinata la circolazione in via Nuova Bagnoli dopo l'intervento di somma urgenza per uno sprofondamento; Nuovi avvallamenti a Bagnoli; Bagnoli, blocchi stradali fermano i camion per i lavori della Coppa America. NAPOLI. L'emergenza infrastrutturale a Napoli Ovest non accenna a placarsi ed è di nuovo emergnza. Dopo la voragine di due metri che giovedì ha bloccato in via Bagnoli, il traffico pesante dei tir. Ancora problemi anche in via Nuova Bagnoli: parte dell'asfalto appena posizionato per la riparazione di una piccola voragine apertasi giovedi' e' subito saltato. Riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all'altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede stradale.

