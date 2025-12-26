Crollano calcinacci su via Toledo ferite due turiste romane di 22 e 25 anni a Napoli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due ragazze portate all'ospedale dei Pellegrini: non sarebbero gravi. Tragedia sfiorata su via Toledo, a due passi da piazzetta Augusteo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli: cadono calcinacci a via Toledo, ferite due turiste

Leggi anche: Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

crollano calcinacci via toledoCrollano calcinacci su via Toledo, ferite due turiste romane di 22 e 25 anni a Napoli - Le due ragazze portate all’ospedale dei Pellegrini: non sarebbero gravi. fanpage.it

crollano calcinacci via toledoNapoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste - Nel centro affollato di Napoli, due giovani turiste romane colpite da detriti nel giorno di Santo Stefano. ilfattoquotidiano.it

crollano calcinacci via toledoPaura a Napoli, cadono calcinacci a via Toledo: ferite alla testa due turiste - È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Toledo, strada dello shopping napoletano. affaritaliani.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.