Crolla un muro a Palermo | ferito un carabiniere dieci auto danneggiate

Un muro è crollato in via Nairobi, a Palermo, dove un carabiniere è rimasto ferito. Nel crollo sono state danneggiate 10 auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. La via si trova nei pressi di corso Calatafimi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Crolla un vecchio muro di cinta, danneggiate auto in sosta a NapoliNel pomeriggio di oggi a Napoli, un vecchio muro di cinta è crollato in via Francesco Pinto, causando danni a diverse auto in sosta.

Tufello: crolla un pino in strada, danneggiate sette autoNella zona del Tufello, questa mattina un pino è caduto sulla strada, causando danni a sette veicoli, di cui uno completamente distrutto.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Paura a Montesacro, crolla un muro sul dehors di un ristorante: clienti in fuga dal locale; Maltempo a Roma, crolla un muro in un dehors: l'intervento dei vigili del fuoco; Muro di contenimento crolla su una palazzina a Formello (Roma): uomo muore in casa; Crolla un muro a Marano, distrutti alcuni appartamenti di una palazzina: famiglie sgomberate.

Crolla un muro a Palermo, un ferito e dieci auto danneggiateUn muro è crollato in via Nairobi, a Palermo, dove un carabiniere è rimasto ferito. Nel crollo sono state danneggiate 10 auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno traspo ... ansa.it

Crolla muro in via Nairobi a Palermo, carabiniere ferito e 10 auto danneggiateUn muro è crollato in via Nairobi a Palermo. Un carabiniere è rimasto ferito. Nel crollo sono state danneggiate 10 auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari […] ... blogsicilia.it

Crolla un altro muro in città: vigili del fuoco sul posto con le unità cinofile, strada chiusa. Qui l'articolo: https://www.genovatoday.it/cronaca/frana-crollo-muro-castelletto.html - facebook.com facebook

Crolla un muro vicino ad una scuola, famiglie evacuate e area ‘chiusa’. Persone salve grazie ad un primo intervento dei vigili del fuoco Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com