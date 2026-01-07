Tufello | crolla un pino in strada danneggiate sette auto

Nella zona del Tufello, questa mattina un pino è caduto sulla strada, causando danni a sette veicoli, di cui uno completamente distrutto. L’evento ha causato disagi e danni materiali, senza conseguenze gravi per le persone. L’incidente evidenzia l’importanza di controlli regolari sugli alberi in aree pubbliche per prevenire simili episodi.

È crollato in strada distruggendo un'auto e danneggiandone almeno altre sei. Tragedia sfiorata in mattinata al Tufello dove un albero ha ceduto travolgendo le macchine che ha trovato sulla sua traiettoria. Una tragedia sfiorata, ma per fortuna all'interno delle macchine colpite non c'era nessuno.

