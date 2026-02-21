Critica sindacale scatta la sanzione disciplinare | quando è legale per la Cassazione

Massimo Rossi ha ricevuto una sanzione disciplinare dopo aver criticato pubblicamente la gestione del sindacato. La causa è stata una dichiarazione fatta durante un’assemblea, in cui ha espresso disappunto per alcune decisioni. La Cassazione ha stabilito che, in determinate condizioni, la critica sindacale può essere considerata legittima. La decisione riguarda anche un episodio avvenuto nel mese scorso, quando Rossi aveva scritto un articolo su un quotidiano locale.

La libertà di critica è un pilastro della democrazia. Lo è per ogni cittadino e, a maggior ragione, per chi svolge attività sindacale. Ma è pur vero che anche la critica più aspra incontra dei limiti. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 28442026, destinata a diventare un punto di riferimento sul delicato equilibrio tra libertà sindacale, diritto di espressione e tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione. La decisione chiarisce un principio fondamentale. Il sindacalista può esprimere giudizi severi, anche su temi di rilievo politico o istituzionale ma non può formulare accuse gravi, prive di un solido supporto dei fatti reali.