NurSind vince in Tribunale annullata la sanzione disciplinare a un infermiere della UOSD Gastroenterologia

Il Tribunale di Avellino ha annullato la sanzione disciplinare a un infermiere della UOSD Gastroenterologia, confermando che era illegittima. La decisione del 17 febbraio chiude una battaglia legale iniziata due anni fa, quando NurSind aveva contestato la penalizzazione. Il giudice ha riconosciuto che le accuse avanzate contro il professionista non avevano basi solide. La vittoria del sindacato rappresenta un risultato importante per i lavoratori della sanità, che ora possono tornare a lavorare senza il peso di una sanzione ingiusta.

Con la sentenza n. 2252026 pubblicata il 17 febbraio, il giudice non solo ha annullato il provvedimento, ma ha anche condannato l'Azienda al pagamento delle spese di lite. L'azione legale, curata dall'avvocato Sabrina Mautone, ha fatto emergere gravi vizi procedurali e di merito che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) aveva ignorato: -irregolarità nell'avvio: l'istruttoria non è partita dal Direttore dell'Unità Operativa, come previsto dalle norme, ma dalla segnalazione di un legale privato; -violazioni dei principi cardine: le contestazioni mancavano di specificità e immediatezza, omettendo dettagli fondamentali sui tempi e luoghi dei presunti fatti; È inaccettabile che un lavoratore debba ricorrere alle aule del tribunale per difendersi da accuse palesemente infondate e procedure viziate.