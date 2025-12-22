Lite in carcere per il boss Augusto La Torre costa cara | sanzione disciplinare

La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Giuseppe De Marzo, si è pronunciata sul ricorso dell'ex capoclan Agusto La Torre, storico e sanguinario esponente dei ‘Chiuovi’ di Mondragone, avverso l'ordinaza del tribunale di sorveglianza di Venezia.Il tribunale di sorveglianza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

