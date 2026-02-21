Cristiano Ronaldo con il bisht sotto la curva dopo la serata perfetta | che sorpasso a Inzaghi

Cristiano Ronaldo segna due gol contro l'Al Hazem e porta l'Al Nassr in testa alla classifica. La sua doppietta mostra la sua costanza nel momento decisivo, avanzando verso i 1000 gol in carriera. Dopo la partita, Ronaldo si è seduto sotto la curva con il bisht, celebrando il risultato e il suo contributo alla squadra. La sua presenza si fa sentire sempre di più nel campionato locale. La prossima partita si avvicina, e i tifosi aspettano il suo prossimo passo.

Cristiano Ronaldo trascina l'Al Nassr al primo posto: doppietta all'Al Hazem e corsa verso i 1000 gol in carriera. I festeggiamenti speciali per il Saudi Founding Day con il mantello bisht. Dopo il match tra Al Hilal e Al Nassr a Riyadh, si è diffuso un video che mostra Cristiano Ronaldo fare un gestaccio a Simone Inzaghi. Dopo la sconfitta contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, Cristiano Ronaldo ha compiuto un gesto che ha suscitato discussioni: ha mimato il "furto" durante i minuti finali del match. Dopo la 17esima giornata, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi si trovava primo in classifica nella Saudi Pro League a +7 sull'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L'Al-Nassr vince 4-0 contro l'Al-Hazm e si prende il 1° posto in classifica grazie al contemporaneo pareggio dell'Al-Hilal di Inzaghi contro l'Al-Ittihad. Il protagonista del match è, manco a dirlo, Cristiano Ronaldo: doppietta per CR7, che arriva a 946 gol in carriera.