Cristiano Ronaldo con il bisht sotto la curva dopo la serata perfetta | che sorpasso a Inzaghi

Da fanpage.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo segna due gol contro l'Al Hazem e porta l'Al Nassr in testa alla classifica. La sua doppietta mostra la sua costanza nel momento decisivo, avanzando verso i 1000 gol in carriera. Dopo la partita, Ronaldo si è seduto sotto la curva con il bisht, celebrando il risultato e il suo contributo alla squadra. La sua presenza si fa sentire sempre di più nel campionato locale. La prossima partita si avvicina, e i tifosi aspettano il suo prossimo passo.

Cristiano Ronaldo trascina l'Al Nassr al primo posto: doppietta all'Al Hazem e corsa verso i 1000 gol in carriera. I festeggiamenti speciali per il Saudi Founding Day con il mantello bisht. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cristiano Ronaldo, il gestaccio a Simone Inzaghi: bufera dopo il videoDopo il match tra Al Hilal e Al Nassr a Riyadh, si è diffuso un video che mostra Cristiano Ronaldo fare un gestaccio a Simone Inzaghi.

Cristiano Ronaldo mima il gesto del “furto” e scatena polemiche dopo il ko contro Simone InzaghiDopo la sconfitta contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi, Cristiano Ronaldo ha compiuto un gesto che ha suscitato discussioni: ha mimato il “furto” durante i minuti finali del match.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ronaldo ha vinto la battaglia: sciopero finito, oggi gioca ma già pensa a un futuro a Manchester; L'assurdo assist di tacco di Cristiano Ronaldo Jr con il Portogallo U16: il gesto fa impazzire tutti; Cristiano Ronaldo investe in Herbalife. E il titolo mette le ali a Wall Street; Cristiano Ronaldo torna e segna con l'Al-Nassr: la sfida a distanza con l'Al-Hilal di Inzaghi e il futuro in bilico.

Trump chiama Ronaldo, appello social a CR7 alla vigilia della MLS. Con stoccata a MessiIl conto alla rovescia per l’inizio della MLS è appena cominciato, ma a catalizzare l’attenzione non è stato solo il calcio. tuttomercatoweb.com

cristiano ronaldo con ilCristiano Ronaldo e il Ramadan: il retroscena dall’Arabia SauditaCon l’inizio del Ramadan tornano le discussioni su come il calcio si adatti alle esigenze dei giocatori musulmani. In Arabia Saudita il tema è meno controverso: molti calciatori ... tuttojuve.com