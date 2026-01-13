Cristiano Ronaldo il gestaccio a Simone Inzaghi | bufera dopo il video

Dopo il match tra Al Hilal e Al Nassr a Riyadh, si è diffuso un video che mostra Cristiano Ronaldo fare un gestaccio a Simone Inzaghi. La partita ha visto l’Al Hilal vincere 3-1, consolidando la prima posizione in classifica e allungando sui rivali. La scena ha suscitato commenti e discussioni, evidenziando l’atmosfera tesa e le dinamiche del confronto tra i due protagonisti.

La notte di Riyadh consegna un altro segnale forte alla Saudi Pro League: l’Al Hilal di Simone Inzaghi batte 3-1 l’Al Nassr nello scontro diretto e allunga in vetta, portandosi a +7 sui rivali. Un successo pesante, arrivato in un clima elettrico e destinato a far discutere anche oltre il risultato. A prendersi la scena è stato però anche Cristiano Ronaldo. Sostituito nella ripresa, il portoghese non ha nascosto la frustrazione e, dopo il terzo gol subito, si è rivolto alle telecamere mimando il gesto del “furto”. Un’immagine che ha fatto il giro dei social e alimentato le polemiche sul suo comportamento e sul momento difficile dell’Al Nassrl reduce da un pari e tre k. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

