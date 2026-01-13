Cristiano Ronaldo il gestaccio a Simone Inzaghi | bufera dopo il video

Dopo il match tra Al Hilal e Al Nassr a Riyadh, si è diffuso un video che mostra Cristiano Ronaldo fare un gestaccio a Simone Inzaghi. La partita ha visto l’Al Hilal vincere 3-1, consolidando la prima posizione in classifica e allungando sui rivali. La scena ha suscitato commenti e discussioni, evidenziando l’atmosfera tesa e le dinamiche del confronto tra i due protagonisti.

La notte di Riyadh consegna un altro segnale forte alla Saudi Pro League: l’Al Hilal di Simone Inzaghi batte 3-1 l’Al Nassr nello scontro diretto e allunga in vetta, portandosi a +7 sui rivali. Un successo pesante, arrivato in un clima elettrico e destinato a far discutere anche oltre il risultato. A prendersi la scena è stato però anche Cristiano Ronaldo. Sostituito nella ripresa, il portoghese non ha nascosto la frustrazione e, dopo il terzo gol subito, si è rivolto alle telecamere mimando il gesto del “furto”. Un’immagine che ha fatto il giro dei social e alimentato le polemiche sul suo comportamento e sul momento difficile dell’Al Nassrl reduce da un pari e tre k. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cristiano Ronaldo, il gestaccio a Simone Inzaghi: bufera dopo il video Leggi anche: Cristiano Ronaldo mima il gesto del “furto” e scatena polemiche dopo il ko contro Simone Inzaghi Leggi anche: VIDEO / Cristiano Ronaldo: “Il mio ritiro arriverà presto, piangerò. E poi…” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cristiano Ronaldo mima il gesto del “furto” e scatena polemiche dopo il ko contro Simone Inzaghi; Cristiano Ronaldo furioso: liti, sarcastici sorrisi e il gesto del furto mentre Inzaghi vola a +7; Al Hilal verso il titolo, Simone Inzaghi firma la 19esima vittoria di fila. Furia Ronaldo: la reazione al cambio e il gesto dei ladri; Cristiano Ronaldo accende le polemiche dopo la vittoria dell'Al-Hilal di Inzaghi contro l'Al-Nassr: il portoghese seduto in panchina mima il gesto del furto. Simone Inzaghi batte anche Cristiano Ronaldo: Al Hilal in fuga per il titolo - 1 in rimonta in favore dell'Onda Blu che adesso scappa. tuttosport.com

