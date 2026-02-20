Il centro perde un altro pezzo chiude il supermercato Sigma | cassa integrazione per 8 dipendenti

Il supermercato Sigma di Cesena chiude i battenti a causa di problemi economici, lasciando senza lavoro otto dipendenti. La chiusura è prevista entro la fine di febbraio, dopo anni di attività nel cuore della città. La decisione arriva in un momento di difficoltà per il settore della grande distribuzione, che affronta crescenti sfide competitive e costi elevati. La chiusura del negozio, situato all’angolo tra via Cesare Battisti e via Fratelli Rosselli, rappresenta un altro colpo per il commercio locale. I dipendenti sono in cassa integrazione da settimane, aspettando una soluzione definitiva.

Cesena, 20 febbraio 2026 - Non c’è pace per il supermercato che si trova all’angolo fra via Cesare Battisti e via Fratelli Rosselli, in una posizione strategica a pochi metri dall’accesso alla Zona a traffico limitato: tra pochi giorni, entro la fine di febbraio, chiuderà i battenti. La chiusura viene annunciata come temporanea. La chiusura viene annunciata come temporanea, ma le prospettive sono incerte. Il supermercato a marchio Sigma è coinvolto nella crisi del gruppo Realco di Reggio Emilia, attivo nella grande distribuzione con i marchi Economy, Ecu e Sigma. Realco è un consorzio in crisi, da tempo sta trattando la cessione dei suoi 120 punti vendita (presenti soprattutto in Emilia-Romagna e zone limitrofe) a un altro operatore della grande distribuzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centro perde un altro pezzo, chiude il supermercato Sigma: cassa integrazione per 8 dipendenti «La crisi Sigma è una delle più grosse mai affrontate», richiesta la cassa integrazione per 352 dipendentiLa crisi della Sigma ha portato alla richiesta di cassa integrazione per 352 dipendenti. Chiude dopo 48 anni la storica birreria del Pratello: Bologna perde un altro pezzo di storiaDopo 48 anni, la storica Birreria del Pratello a Bologna ha chiuso definitivamente, passando in mano a un nuovo proprietario. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il centro perde un altro pezzo, chiude il supermercato Sigma: cassa integrazione per 8 dipendenti; Nuova apertura in centro storico: ecco Jenoir; Commercio in centro storico, Rovigo perde pezzi; Perde il controllo finendo contro il guardrail, a Bazzano l’ennesimo schianto. UNICO CENTRO, TANTI SERVIZI... puoi fare la spesa a Il Mondo Della Frutta - Sigma Superstore, colazione, pranzo, aperitivo al bar Brusashaancollab, pranzare o cenare al Sushi Maison Boltiere, riparare i tuoi dispositivi elettronici da Irepair, vendere o acqui facebook