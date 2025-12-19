Taranto | all’esterno del siderurgico l’assemblea dei 218 lavoratori di Semat sud in licenziamento collettivo Nei giorni scorsi l' avvio della procedura
A Taranto, fuori dallo stabilimento siderurgico, si è riunita un'assemblea di 218 lavoratori di Semat Sud, coinvolti in un licenziamento collettivo avviato nelle scorse settimane. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti e le comunità locali, mentre le istituzioni cercano soluzioni per affrontare questa difficile fase. Un momento cruciale che evidenzia le sfide del settore industriale e il destino di chi vi opera.
L'articolo Taranto: all'esterno del siderurgico l'assemblea dei 218 lavoratori di Semat sud, in licenziamento collettivo Nei giorni scorsi l'avvio della procedura proviene da Noi Notizie..
