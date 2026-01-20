Cup | fumata nera Cgil | Incontro a vuoto con la cooperativa sciopero confermato

Si è concluso senza accordo l'incontro tra i sindacati e la cooperativa che gestisce il Cup nella provincia di Arezzo. La Cgil ha confermato lo sciopero previsto per domani, 21 gennaio, coinvolgendo i dipendenti dei servizi Cup della Asl Tse. La situazione rimane critica, con le parti ancora distanti da un'intesa che possa risolvere le questioni sollevate.

Fumata nera al termine dell'incontro tra sindacati e l'azienda che gestisce il Cup. E così la Cgil ha confermato lo sciopero di domani (mercoledì 21 gennaio) dei dipendenti dei Cup della Asl Tse nella provincia di Arezzo. Il presidio è previsto di fronte all'ospedale San Donato dalle 9.30 alle 12.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

