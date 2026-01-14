Crisi Savio | Piano industriale incompiuto Va garantito un futuro ai lavoratori

Dal 12 gennaio, la Savio di Pordenone ha avviato contratti di solidarietà, rispondendo alla riduzione degli ordini e alle difficoltà del settore meccanotessile internazionale. Questa misura temporanea mira a tutelare i lavoratori mentre si lavora a un piano industriale completo e sostenibile, garantendo un futuro stabile per l’azienda e il suo personale. La situazione richiede attenzione e impegno per superare questa fase di crisi.

Sono stati introdotti dal 12 gennaio i contratti di solidarietà alla Savio di Pordenone. Una misura necessaria per far fronte al calo degli ordini e dei ricavi dovuti soprattutto a una crisi del mercato meccanotessile a livello internazionale. Ciò sta avendo delle ripercussioni anche nel. Aziende in crisi in Friuli Venezia Giulia: la situazione delle trattative, rischi e possibili soluzioni. PORDENONE - Rischio di crisi occupazionale alla Savio: appello di Badin a proprietà, Regione e Comune "Esprimo forte preoccupazione per i 280 lavoratori della Savio di Pordenone e per le numerose aziende dell'indotto": così il segretario regionale di Sini

