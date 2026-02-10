Lavoro sicurezza insidiata | Crescono gli infortuni

Negli ultimi mesi, i casi di infortuni sul lavoro sono aumentati. Le denunce di incidenti si sono fatte più frequenti tra Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Non solo accidenti in azienda, ma anche incidenti in itinere, cioè nel tragitto verso o dal lavoro. La situazione resta preoccupante e ancora troppo spesso si sottovaluta la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sicurezza sul lavoro tra Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini: il rischio infortuni rimane alto non solo in azienda, ma cresce anche negli infortuni in itinere. A denunciarlo è Cisl Romagna, prendendo spunto dai dati Inail. "Nel 2025 – spiega il segretario generale Francesco Marinelli (nella foto) – Forlì-Cesena registra 7.236 denunce, con un incremento del 6,07% rispetto alle 6.822 del 2024. Di queste, 489 riguardano il settore agricolo (+2,09%), 5.606 l'industria e i servizi (+4,59%), 1.141 i lavoratori per conto dello Stato (+16,07%), 946 gli infortuni in itinere (+3,39%) e 17 i casi mortali (+112,5%)".

