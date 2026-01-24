Cernusco celebra la Giornata della Memoria dedicata a Virginio Oriani e Roberto Camerano, figure simbolo della storia locale. La commemorazione ricorda il giovane vittima dei nazisti e l’attivista che testimoniò le atrocità della deportazione. Un momento di riflessione per mantenere vivo il ricordo di questi eroi, con un semplice gesto simbolico rappresentato dalle rose bianche.

Giornata della Memoria in onore di Virginio Oriani e Roberto Camerani. Cernusco torna a commemorare due tra le proprie figure più importanti: il ragazzo ucciso dai nazisti e l’instancabile testimone della deportazione che riuscì a salvarsi dal campo. La cerimonia con i familiari, stamattina alle 10.30, il loro dolore senza fine davanti alle pietre di inciampo che la città ha posato sei anni fa per non farli scivolare nell’oblio. Verranno ricordati con rose bianche. "Un momento necessario" per l’amministrazione. "All’ospedale ripresi lentamente coscienza del mondo, forse poteva durare". È il primo pensiero che Camerani scrisse anni dopo sulla liberazione da Mauthausen e il suo ricovero in Austria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rose bianche per Oriani e Camerano. Cernusco ricorda i suoi due eroi

In memoria di Achille. Rose bianche e lettere: "Scegliete la felicità"In ricordo di Achille Barosi, vittima di Crans-Montana, si svolge una cerimonia semplice e rispettosa.

Rose bianche e la musica di Mozart per l'ultimo saluto a ValentinoSi svolgono a Roma i funerali di Valentino, grande stilista e icona della moda italiana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Rose bianche per Oriani e Camerano. Cernusco ricorda i suoi due eroi.

Rose bianche per Oriani e Camerano. Cernusco ricorda i suoi due eroiGiornata della Memoria in onore di Virginio Oriani e Roberto Camerani. Cernusco torna a commemorare due tra le proprie figure più importanti: il ragazzo ucciso dai nazisti e l’instancabile testimone d ... ilgiorno.it

Rose bianche e l'Ave Maria di Schubert nella basilica di Santa Maria degli Angeli per l'ultimo saluto allo stilista Valentino. “È stato portatore di bellezza", ha detto nell'omelia il parroco. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazi - facebook.com facebook

Funerale di #Valentino, cuscino di rose bianche sul feretro e applausi all'uscita x.com