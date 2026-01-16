Università alla Milano Luiss Hub al via Il tuo mondo domani | i protagonisti della società e della cultura si raccontano

Al Milano Luiss Hub prende avvio “Il tuo mondo, domani”, un ciclo di interviste condotte da Massimo Nava. L’iniziativa offre uno spazio di confronto con figure di rilievo nei settori culturale, scientifico e professionale, contribuendo a condividere prospettive e idee per il futuro. Un’occasione per approfondire temi di attualità e conoscere da vicino i protagonisti che plasmano il panorama italiano e internazionale.

Debutta al Milano Luiss Hub "Il tuo mondo, domani", ciclo di interviste a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale. Gli incontri, aperti alla cittadinanza, offriranno uno spazio di dialogo per interpretare il presente e riflettere sul futuro alla luce delle trasformazioni politiche, economiche, sociali e tecnologiche in corso. Incontri al via il 28 gennaio. Ad aprire il ciclo di appuntamenti, mercoledì 28 gennaio alle ore 18, sarà il Presidente dell'Università Luiss, Giorgio Fossa che introdurrà il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala di Milano, Fortunato Ortombina, alla sua "prima" al Milano Luiss Hub.

