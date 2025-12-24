Cade e resta incastrato in un macchinario | incidente sul lavoro nella notte della vigilia di Natale

Incidente sul lavoro nel cuore della notte tra martedì e mercoledì allo stabilimento Pollo del Campo di Santa Sofia. Un operaio dell’Est Europa, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri e del personale della Medicina del lavoro, è rimasto incastrato con un piede in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

