Autoarticolato sbaglia strada e rimane incastrato

Nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti a Busalla, in zona Salvarezza. Qui il conducente di un autoarticolato è rimasto bloccato dopo aver sbagliato strada, forse 'tradito' dal navigatore.I pompieri hanno utilizzato l'autogrù, hanno sollevato il rimorchio e.

autoarticolato sbaglia strada e rimane incastrato

