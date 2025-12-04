Autoarticolato sbaglia strada e rimane incastrato
Nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti a Busalla, in zona Salvarezza. Qui il conducente di un autoarticolato è rimasto bloccato dopo aver sbagliato strada, forse ‘tradito’ dal navigatore.I pompieri hanno utilizzato l'autogrù, hanno sollevato il rimorchio e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
