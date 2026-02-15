Cosenza | Faragalli sfida Caruso per la Provincia il centrodestra cerca l’unità dopo la legge Delrio

Francesco Faragalli ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Cosenza, sfidando il favorito Caruso, dopo che il centrodestra ha deciso di unire le forze per superare le divisioni legate alla legge Delrio. La scelta di Faragalli arriva in un momento in cui il centrodestra cerca di consolidare la propria presenza sul territorio, puntando a riunire le diverse anime del fronte. La campagna elettorale si concentra anche su questioni concrete come la gestione dei trasporti pubblici e il potenziamento delle strade provinciali, temi caldi tra i candidati.

Cosenza, Faragalli sfida Caruso: il centrodestra punta all’unità per rilanciare la Provincia. La corsa alla presidenza della Provincia di Cosenza si gioca su un terreno rinnovato, con l’unità del centrodestra che ha portato alla candidatura di Francesco Faragalli. Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha espresso soddisfazione per questo accordo, sottolineando l’importanza di un impegno concreto per il rilancio dell’ente e per una maggiore efficacia delle politiche sul territorio calabrese. La competizione con Gianluca Caruso si preannuncia serrata, con l’attenzione focalizzata sulle proposte per i sindaci e i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Franz Caruso ha deciso di sfidare la Provincia di Cosenza, accusando l’ente di aver gestito male i fondi pubblici e di aver accumulato un debito elevato.

Biagio Faragalli si candida alle provinciali di Cosenza perché il centrodestra ha deciso di affidargli la candidatura, puntando sulla sua conoscenza del territorio e sulle competenze maturate negli anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.