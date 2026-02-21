Cos’è la Section 122 del Trade Act il ‘bottone rosso’ spinto Trump per mettere nuovi dazi globali
L'amministrazione ha attivato la Section 122 del Trade Act per imporre tariffe del 15% su prodotti provenienti da diversi Paesi, in risposta alla crescente concorrenza internazionale. Questa decisione mira a tutelare le industrie nazionali e ridurre il deficit commerciale. La misura, definita come un “bottone rosso”, si basa sulla possibilità di applicare dazi unilaterali senza accordi multilaterali. Il governo sostiene che questa scelta possa rafforzare l’economia locale. La decisione entra in vigore tra poche settimane.
Roma, 21 febbraio 2026 – Il presidente Donald Trump ha fatto ricorso alla Section 122 del Trade Act del 1974 per introdurre nuovi dazi globali del 15%. La norma infatti permette di aggirare la sentenza della Corte Suprema statunitense che ha bocciato le tariffe imposte da parte del capo della Casa Bianca a 90 Paesi sulla base dell'International Emergency Powers Act. Cos'è la Section 122 di cui è avvalso Trump?. La Section 122 del Trade Act del 1974 è una disposizione di emergenza che conferisce al presidente degli Stati Uniti poteri speciali per affrontare gravi squilibri nella bilancia dei pagamenti (il bilancio tra quanto il Paese incassa e quanto spende verso l'estero, ndr). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
