Donald Trump sta valutando un piano B sui dazi, dopo che la Corte Suprema ha limitato alcune sue mosse. La proposta prevede l’uso di nuove autorità per imporre tariffe commerciali senza passare per i canali tradizionali. Questa mossa potrebbe cambiare le regole del gioco nei rapporti economici con altri Paesi. La decisione interessa principalmente il settore industriale statunitense, già colpito da tensioni commerciali. La discussione continua tra gli esperti di politica economica.

Nuovi poteri per imporre i dazi: questa la contromossa che Donald Trump sta valutando dopo lo schiaffo della Corte Suprema. I giudici hanno dichiarato illegittime le tariffe commerciali imposte dalla Casa Bianca attraverso l’utilizzo dei poteri di emergenza federali. La reazione del tycoon non si è fatta attendere – “è vergognoso” – ma secondo il New York Times potrebbe non essere finita qui. Citando fonti dell’amministrazione a stelle e strisce, il quotidiano riporta che Trump e la sua squadra si sono preparati per diverso tempo all’eventualità che i dazi fossero ritenuti illegali. Tra le ipotesi in ballo, la possibilità di invocare la Section 301 e la Section 122 del Trade Act del 1974.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Section 301 e Section 122: ecco come potrebbe essere il piano B di Trump sui dazi

