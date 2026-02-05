Riforma della giustizia | si approva la separazione delle carriere il governo ne valuta l’implementazione

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, nel cuore del centro storico, si è tenuto un incontro sulla riforma della giustizia. Nel corso della riunione, si è discusso della separazione delle carriere e si è sottolineato che il governo sta valutando come mettere in pratica questa novità. La presentazione si è svolta in modo deciso, con molti partecipanti che hanno espresso opinioni chiare sulla direzione da seguire.

**Lead dell’articolo** A Palazzo d’Accursio, in via del Capitano, nel cuore del centro storico di Bologna, la riforma della giustizia è stata presentata in un incontro intenso, con il titolo “Verso un giudice veramente terzo: le ragioni del Sì al referendum”. Lo scontro tra sì e no alla separazione delle carriere è andato avanti in Cappella Farnese, in presenza di un pubblico numeroso, in un clima di tensione politica e morale che sembra ormai impossibile da ignorare. La riforma, che prevede la separazione tra il percorso professionale dei magistrati e la loro funzione istituzionale, è stata discussa in maniera critica e decisa, con l’intervento di figure importanti del panorama politico, giudiziario e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

riforma della giustizia si approva la separazione delle carriere il governo ne valuta l8217implementazione

© Ameve.eu - Riforma della giustizia: si approva la separazione delle carriere, il governo ne valuta l’implementazione.

Approfondimenti su Palazzo dAccursio

Riforma della giustizia e separazione delle carriere: convention dei Lions

Il 17 gennaio all’Hotel della Valle di Agrigento si terrà una convention dei Lions dedicata alla riforma della giustizia e alla separazione delle carriere.

Referendum giustizia, la separazione delle carriere è un gesto liberale e anti-fascista, votare "sì" non significa approvare governo Meloni

A marzo, gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma della giustizia che mira a rafforzare la separazione delle carriere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Riforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli

Video Riforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli

Ultime notizie su Palazzo dAccursio

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Riforma della giustizia: il Manifesto degli Avvocati contrari; Referendum su riforma giustizia: cosa prevede e quali interrogativi pone - LAV; PERCHÉ SÌ ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: IL SORTEGGIO.

riforma della giustizia siRiforma della giustizia: le ragioni del sì e del noItaliani chiamati alle urne il 22 e 23 marzo 2026 per confermare o respingere la riforma pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025 ... rainews.it

Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustiziaGli ultimi davano il Sì molto avanti, ora ne è stato diffuso uno secondo cui la situazione sarebbe più equilibrata ... ilpost.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.