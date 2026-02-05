Riforma della giustizia | si approva la separazione delle carriere il governo ne valuta l’implementazione

A Bologna, nel cuore del centro storico, si è tenuto un incontro sulla riforma della giustizia. Nel corso della riunione, si è discusso della separazione delle carriere e si è sottolineato che il governo sta valutando come mettere in pratica questa novità. La presentazione si è svolta in modo deciso, con molti partecipanti che hanno espresso opinioni chiare sulla direzione da seguire.

**Lead dell'articolo** A Palazzo d'Accursio, in via del Capitano, nel cuore del centro storico di Bologna, la riforma della giustizia è stata presentata in un incontro intenso, con il titolo "Verso un giudice veramente terzo: le ragioni del Sì al referendum". Lo scontro tra sì e no alla separazione delle carriere è andato avanti in Cappella Farnese, in presenza di un pubblico numeroso, in un clima di tensione politica e morale che sembra ormai impossibile da ignorare. La riforma, che prevede la separazione tra il percorso professionale dei magistrati e la loro funzione istituzionale, è stata discussa in maniera critica e decisa, con l'intervento di figure importanti del panorama politico, giudiziario e sociale.

