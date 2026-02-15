Negri e la riforma della Giustizia | La separazione delle carriere unica via per la terzietà dei giudici

Negri ha affermato che un’unica separazione delle carriere può garantire la neutralità dei giudici. La sua proposta nasce dalla convinzione che questa riforma possa evitare favoritismi e influenze esterne, migliorando l’imparzialità del sistema giudiziario. Nel suo studio, circondato da libri di diritto e appunti, ha spiegato come questa modifica possa cambiare il modo in cui vengono assegnate le sentenze.

Di Bisceglie Dal suo studio entra la luce dalle finestre che affacciano su Ercole d'Este. Sulla scrivania codici e dispense giuridiche. Per la prima volta, Daniele Negri professore ordinario di diritto processuale penale all'università degli studi di Ferrara decide di esporsi e manifestare – con perizia giuridica e in punta di Costituzione – il suo Sì al referendum confermativo del 22 e 23 marzo per approvare la riforma della Giustizia. La ragione principale della sua presa di posizione, dice al Carlino, è scolpita nella pietra dei principi che "da decenni insegno ai miei studenti". "Non ci può essere processo senza imparzialità del giudice".