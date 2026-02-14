È morto Claudio Sterpin l’amico speciale di Liliana Resinovich che accusava Visintin

Claudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi. Era diventato noto nel caso di Liliana Resinovich, poiché negli ultimi quattro anni aveva accusato pubblicamente il ex compagno di Liliana, Visintin, di essere coinvolto nella scomparsa e nella morte della donna. Sterpin aveva spesso partecipato alle trasmissioni televisive e alle interviste, portando avanti le sue teorie e alimentando le discussioni sulla vicenda.

Com’è morto Claudio Sterpin. È morto Claudio Sterpin, 86 anni, l’uomo che negli ultimi quattro anni è stato una delle figure più controverse e presenti nel caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Sterpin era ricoverato da lunedì all’Ospedale di Cattinara e la notizia del suo decesso è stata comunicata ieri sera nel corso della trasmissione televisiva Quarto Grado. Con la sua scomparsa si chiude una stagione fatta di interviste, dichiarazioni pubbliche, confronti e battaglie giudiziarie che hanno accompagnato uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni in Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Claudio Sterpin, amico molto stretto di Liliana Resinovich

Claudio Sterpin è morto ieri, pochi mesi dopo essere stato trovato senza vita nel suo appartamento di Trieste.

