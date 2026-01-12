La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sebastiano Visintin, presentato dall’avvocato Paolo Bevilacqua, relativo al caso di Liliana Resinovich. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, confermando la conclusione delle istanze precedenti. La pronuncia rappresenta un passaggio importante nel processo, che proseguirà secondo le modalità stabilite dalla legge e dalle decisioni delle autorità competenti.

La Prima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Bevilacqua per Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich. Il collegio, presieduto da Giacomo Rocchi, ha bocciato la richiesta di disporre un incidente probatorio finalizzato a una nuova perizia medico-legale, ritenendo l’istanza priva di fondamento giuridico. La pronuncia, contenuta nelle tre pagine di motivazioni depositate, si riferisce al dispositivo emesso il 18 novembre 2025, e non si è limitata al rigetto formale ma ha anche condannato Visintin al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Liliana Resinovich, ricorso Visintin inammissibile per la Cassazione

Leggi anche: Resinovich, la Cassazione bolla come inammissibile il ricorso di Visintin. «Ora deve pagare tremila euro»

Leggi anche: Liliana Resinovich, ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caso Resinovich, i legali di Sebastiano Visintin fanno ricorso: la morte per plastic bag suffocation e l'ipotesi dell'aggressione; Sergio Resinovich: «Querelo il 'pizzaiolo' Buonocore. C'è un tentativo di inquinare le prove e di intralciare le indagini sull'omicidio...; Napoli, cadono calcinacci in via Scarlatti; Terremoto 6.5 a Città del Messico, la presidente costretta a interrompere la conferenza stampa quotidiana.

Liliana Resinovich, ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio - È “inammissibile” il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva di disporre un incidente probatorio ... ilfattoquotidiano.it