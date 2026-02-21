Corvino DS Lecce | Noi Davide l’Inter Golia

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha paragonato la squadra a Davide e l’Inter a Golia, evidenziando la sfida difficile in arrivo. Con parole semplici, ha sottolineato la determinazione dei giallorossi nel affrontare i campioni in una partita importante. Corvino ha anche parlato delle strategie adottate per arginare i giocatori nerazzurri, promettendo di lottare fino all’ultimo minuto. La sfida si avvicina e i tifosi attendono con entusiasmo.

Corvino. Le parole di Pantaleo Corvino fotografano bene lo spirito con cui il Lecce si prepara alla sfida contro l’ Inter. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Direttore Sportivo salentino ha riconosciuto la difficoltà dell’impegno, sottolineando come “ sarà una gara dura, il pronostico appare scontato “, evidenziando il divario tecnico ma anche la voglia di provarci fino in fondo. Corvino ha poi rivolto uno sguardo alla stagione dei nerazzurri, elogiando il lavoro di Cristian Chivu e la solidità mostrata in campionato. Secondo il dirigente, nonostante lo scivolone europeo, l’ Inter resta una squadra di altissimo livello e “ sono certo che ribalterà pure il risultato nel ritorno contro il Bodo Glimt “, a conferma della fiducia nelle qualità della rosa milanese.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

"Come Davide contro Golia", l'impegno civile e politico di Davide D'ErricoDavide D'Errico si mette in gioco come un moderno Davide, armato di una semplice fionda per sfidare i giganti del nostro tempo.

Lecce, Corvino racconta: «Il Lecce ha la nona migliore difesa del campionato. Inter? Sarà una gara dura. Pio Esposito? Per me è strepitoso»Pantaleo Corvino ha spiegato che il Lecce si distingue per avere la nona miglior difesa del campionato.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.