Corvi 7 anni di futuro gialloblù | il portiere blinda il suo legame

Edoardo Corvi ha firmato un nuovo contratto con il Parma, assicurandosi un legame fino al 2029. La decisione nasce dalla volontà del portiere di continuare a difendere i colori gialloblù, con un accordo che include anche un’opzione per un’estensione fino al 2030. Corvi, 22 anni, ha già accumulato diverse presenze in questa stagione, dimostrando fiducia nel progetto del club. La firma è avvenuta questa mattina nello stadio Tardini.

Corvi, Legame Rinnovato con il Parma fino al 2029: Un Futuro Gialloblù Blindato. Il portiere Edoardo Corvi ha prolungato il suo contratto con il Parma Calcio fino al 30 giugno 2029, con un'opzione per un ulteriore rinnovo fino al 2030. L'accordo, ufficializzato oggi, 20 febbraio 2026, conferma la sua crescita esponenziale all'interno del club e ne consolida il ruolo come punto di riferimento per il futuro. Un legame che si rafforza, radicato nella città e nella passione per i colori gialloblù. Le Origini di un Talento. La storia di Corvi con la maglia del Parma è una narrazione di dedizione e impegno.