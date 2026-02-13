Il Trento blinda la difesa con il ritorno in gialloblù di Michele Rigione

Michele Rigione torna in gialloblù e rafforza la difesa del Trento. Il difensore napoletano, classe 1991, firma un contratto fino al 2026. Il suo ritorno segna un passo deciso per blindare la retroguardia. Rigione, noto per la sua esperienza e leadership, porta con sé un forte senso di identità e passione. Il club punta a consolidare la posizione in campionato con questa operazione strategica.

Michele Rigione è un nuovo giocatore dell’A.C. Trento 1921. Il difensore napoletano, classe 1991, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026, completando un’operazione che unisce valore tecnico, identità e sentimento. Per Rigione, infatti, non si tratta soltanto di un nuovo capitolo professionale, ma di un autentico ritorno alle origini, là dove aveva mosso i primi passi da calciatore. Una scelta che profuma di cuore e ambizione. Dopo aver appena festeggiato la promozione in Serie B con l’Avellino, il centrale ha deciso di sposare il progetto gialloblù, portando in dote oltre 200 presenze nella serie cadetta e un bagaglio di esperienza costruito in piazze importanti come Chievo, Cesena e Cosenza.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su michele rigione

Ultime notizie su michele rigione

Argomenti discussi: Basket, EuroCup: la Reyer Venezia batte l’Hapoel Jerusalem e blinda il quarto posto nel Gruppo A; Il portiere che sa fare gol respinge un rigore e nel finale blinda la vittoria: Determinante l'ultima parata; La Lady di ferro giapponese trionfa e blinda la sua maggioranza; Atlantide blinda la difesa: confermato Franzoni, arriva il campione Rossini.

Trento, ufficiale il ritorno di Michele Rigione: la nota del club - facebook.com facebook