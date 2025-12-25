Calciomercato Verona Belghali e quello che sarà il suo futuro nella squadra gialloblu
Il Calciomercato Verona entra al centro dell’attenzione mediatica a causa delle recenti voci che hanno coinvolto Rafik Belghali e un presunto interesse dell’Inter. L’esterno dell’Hellas Verona, protagonista di una buona stagione, è stato accostato ai nerazzurri nelle ultime ore, ma la situazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Belghali, il Verona sogna la plusvalenza "importante": Juve ed Inter sull'algerino - Rafik Belghali, esterno destro classe 2002 della nazionale algerina, può diventare il pezzo pregiato del mercato del Verona: come riportato da "L'Arena", gli scaligeri ... tuttojuve.com
Calciomercato Juventus, il Verona fissa i prezzo per Belghali - Come riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora starebbe pensando a un rinforzo per la fascia destra. sportpaper.it
Verona, uno tra Giovane e Belghali andrà via a gennaio - Gli scaligeri valutano la cessione di uno dei due calciatori che si stanno esprimendo al meglio in questa prima fase di campionato ... calciolecce.it
Calciomercato Roma: il Verona ci riprova con Baldanzi - facebook.com facebook
#Calciomercato #Roma: il #Verona ci riprova con #Baldanzi #ASRoma #GazzettadelloSport x.com
