Dal mare e dalle pinete di Cervia, nel Ravennate, al Corno alle Scale, la vetta più alta dell’Appennino bolognese: sarà questo il tragitto della nona tappa del Giro d’Italia 2026, che vede l’ Emilia-Romagna ancora una volta tra le regioni protagoniste. E sarà proprio l’Emilia-Romagna ad ospitare la partenza del Giro Women, con tre tappe complessive. Le due gare ciclistiche, Giro d’Italia e Giro Women, sono state presentate oggi a Roma alla presenza, tra gli altri, dell’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni. Il Giro maschile partirà dall’estero, dalla Bulgaria, venerdì 8 maggio, per terminare a Roma domenica 31 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Giro d’Italia sulle cime del Corno alle Scale