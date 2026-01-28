Raggirano una donna e il fratello con la tecnica del finto carabiniere ad Ascoli Piceno arrestate due donne

Due donne sono state arrestate ad Ascoli Piceno con l’accusa di aver truffato una donna di 60 anni. Le due si sono fatte passare per carabinieri e sono riuscite a convincere la vittima a consegnare oro e denaro. Dopo aver agito, sono state fermate dai Carabinieri, che hanno recuperato la refurtiva.

Due arresti con recupero di oro e denaro: questo il risultato di un'operazione condotta dai Carabinieri di Ascoli Piceno che hanno fermato due donne responsabili di una truffa ai danni di una cittadina ascolana. Il raggiro, avvenuto giovedì mattina, è stato messo in atto con la tecnica del "finto carabiniere" per sottrarre alla vittima preziosi e contanti, sfruttando la paura per un presunto arresto del fratello. Finto carabiniere, un altro caso ad Ascoli Piceno L'episodio si è verificato ad Ascoli Piceno, dove una donna di circa sessant'anni è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto appartenente all'Arma.

