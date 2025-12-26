Non era zucchero a velo | uomo nascondeva cocaina nel pandoro arrestato ad Ascoli Piceno

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cocaina spacciata per zucchero a velo nascosta in due pandori: un 56enne ascolano fermato alla stazione con oltre 200 grammi di droga. Arrestato, è stato posto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

