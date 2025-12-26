Non era zucchero a velo | uomo nascondeva cocaina nel pandoro arrestato ad Ascoli Piceno
Cocaina spacciata per zucchero a velo nascosta in due pandori: un 56enne ascolano fermato alla stazione con oltre 200 grammi di droga. Arrestato, è stato posto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Non era zucchero a velo: uomo nascondeva cocaina nel pandoro, arrestato ad Ascoli Piceno - La cocaina nascosta dentro due pandori: è il dettaglio che più colpisce nell’operazione dei carabinieri di Ascoli Piceno che ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni, ascolano, poi posto ai ... fanpage.it
