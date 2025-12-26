Malore fatale a Santo Stefano | morto a 84 anni Luigi Cavalleri detto Tone alla Basella di Urgnano

Urgnano. È stato un malore improvviso a non lasciargli scampo. Luigi Cavalleri, per tutti Tone, 84 anni, è morto nella mattinata di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, alla Basella, frazione di Urgnano. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in piazzale Santuario. Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’intervento si è concluso in posto e non è stato disposto alcun trasporto in ospedale. La notizia della morte dell’84enne si è diffusa rapidamente: in paese Cavalleri era conosciuto per la sua cortesia e per essere stato un gran lavoratore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

