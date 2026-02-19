Scherma | la Coppa del Mondo Paralimpica in diretta su SportFace

L’undicesima edizione della Coppa del Mondo di scherma paralimpica si svolge a Pisa, portando atleti da tutto il mondo. La causa di questa manifestazione è la crescita dello sport paralimpico e il suo riconoscimento internazionale. Gli schermidori si sfidano in diverse discipline, attirando numerosi appassionati nella palestra della città toscana. La competizione si tiene dal 15 al 20 marzo, offrendo incontri emozionanti e dimostrazioni di grande talento. La prova viene trasmessa in diretta su SportFace, permettendo a tutti di seguirla da casa.

Torna a Pisa l'undicesima edizione della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale. L'evento si svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 febbraio sulle pedane del PalaCus, con copertura in diretta su SportFace TV. La manifestazione richiamerà quasi 400 atleti provenienti da 29 paesi, confermando il ruolo centrale della tappa toscana nel circuito mondiale. In programma quattro giornate di gare ad altissimo livello tecnico, tra assalti individuali e competizioni a squadre, che assegneranno punto fondamentali per il ranking internazionale.