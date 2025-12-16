Lavoratori degli appalti Regione Puglia retribuzioni | la Corte Costituzionale rigetta il ricorso del governo Emiliano | vittoria importantissima

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo Emiliano riguardo alle retribuzioni dei lavoratori degli appalti della Regione Puglia. Una vittoria significativa per la tutela dei diritti dei dipendenti, che conferma l’impegno della Regione nel salvaguardare gli stipendi e le condizioni di lavoro del personale coinvolto negli appalti regionali.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dichiarazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “La Regione Puglia ha salvaguardato gli stipendi dei lavoratori impiegati negli appalti regionali. La Corte costituzionale, con sentenza n. 188 depositata oggi, ha rigettato l’impugnazione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accoglimento di tutte le eccezioni formulate dall’Avvocatura regionale. La Corte ha ritenuto quindi pienamente legittima la legge regionale pugliese n. 302024, che ha fissato la soglia retributiva minima a salvaguardia dei lavoratori assunti dalle imprese che partecipano alle gare bandite dalla Regione Puglia e dai suoi enti strumentali. Noinotizie.it

