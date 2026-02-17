Appalti Asl Salerno la Regione apre alla sospensione della gara

La Regione Campania sta considerando di fermare temporaneamente la gara per il lotto 1 della Multiservizi dell’Asl Salerno, dopo che sono emerse irregolarità nelle procedure di aggiudicazione. La decisione arriva in un momento in cui alcuni partecipanti hanno segnalato dubbi sulla trasparenza del processo. La sospensione potrebbe durare fino a quando non saranno chiariti tutti i punti critici.

Al tavolo in Prefettura l'assessore Saggese prende tempo per valutare lo stop al bando. Cgil e Cisl: "Segnale importante, ma servono atti". Mobilitazione resta La Regione Campania valuta la sospensione della gara d’appalto per il lotto 1 della Multiservizi dell'Asl Salerno. È l'esito del confronto tenutosi in Prefettura tra l’assessore regionale al Lavoro, Angelica Saggese, l'Unità di crisi regionale, le aziende coinvolte e le organizzazioni sindacali. Nonostante l'apertura istituzionale, resta confermato lo sciopero proclamato per il prossimo 26 febbraio. Al centro della vertenza c'è la tutela dei livelli occupazionali nel cambio di appalto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Vertenza Asl Salerno, la Regione Campania apre alla sospensione del bandoLa vertenza Asl Salerno ha portato la Regione Campania a proporre la sospensione del bando, dopo un confronto diretto che si è tenuto ieri alla prefettura di Salerno. Tesoreria Asl Salerno, gara deserta: proroga di un anno all'attuale gestoreL'ASL di Salerno ha deciso di prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il servizio di tesoreria affidato all’attuale gestore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: All’ASL Cuneo1 arriva l’operation manager; Asl Salerno, potenziamento servizi: introdotto test Papilloma virus; A Roccadaspide visite in telemedicina. Appalti Asl Salerno, la Regione apre alla sospensione della garaAl tavolo in Prefettura l'assessore Saggese prende tempo per valutare lo stop al bando. Cgil e Cisl: Segnale importante, ma servono atti. Mobilitazione resta ... salernotoday.it Telemedicina, oltre 30 nuovi facilitatori digitali formati dall’ASL Salerno per supportare i servizi sanitari territorialiSi tratta di figure strategiche chiamate ad accompagnare i cittadini nell’accesso ai servizi di telemedicina, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. agro24.it Salario minimo negli appalti regionali: questo è il primo atto del nostro Roberto Fico in Campania. Il disegno di legge approvato durante la prima Giunta prevede che in tutte le gare di Regione, Asl e società controllate venga assegnato un punteggio maggiore facebook