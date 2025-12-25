Latina dà l’ok al bilancio di previsione | focus su risanamento delle strade e valorizzazione del patrimonio

Latina, 25 dicembre 2025 – L’amministrazione comunale di Latina ha approvato, per il terzo anno consecutivo, il bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre, stabilito dal Tuel. E lo ha fatto alla vigilia di Natale, a conclusione di una seduta di Consiglio comunale fiume, iniziata la mattina del 23 dicembre e finita all’alba di oggi, 24 dicembre. “Ciò significa – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – che dal primo gennaio questo ente è in grado di dare subito risposte alla comunità, con i servizi, attuando programmi e investimenti, a partire dall’accensione di un mutuo di 10 milioni di euro per la manutenzione delle strade, e intervenendo con nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

