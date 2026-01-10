Intensa attività della Polizia di Stato | allontanati 2 stranieri irregolari

Nella giornata del 10 gennaio 2026, la Polizia di Stato di Arezzo ha portato a termine attività di controllo che ha portato all’allontanamento di due stranieri irregolari. Inoltre, è stata notificata una misura di sorveglianza speciale a un soggetto considerato pericoloso e con precedenti penali. Questi interventi rientrano nell’azione di tutela della sicurezza pubblica e del rispetto delle norme sul soggiorno degli stranieri.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Intensa attività dell a Polizia di Stato: allontanati 2 stranieri irregolari e notificata misura di sorveglianza speciale a pericoloso soggetto gravato da numerosi precedenti. Negli ultimi due giorni la Polizia di Stato ha proceduto a due distinti allontanamenti dal territorio aretino nei confronti di altrettanti stranieri irregolari gravitanti nell’ambito del centro Città. Nello specifico, il primo caso ha riguardato un giovane di nazionalità albanese con vari precedenti in materia di reati contro il patrimonio e spaccio di droga, che nella serata di giovedì 8 gennaio è stato accompagnato presso lo scalo aereo di Pisa ove è stato fatto imbarcare su un aereo diretto in Albania per il rientro in patria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intensa attività della Polizia di Stato: allontanati 2 stranieri irregolari Leggi anche: Attività antidroga in “Città vecchia”: quattro arresti ed una denuncia della Polizia di Stato Leggi anche: Sequestri di botti illegali: consuntivo dell’attività della Polizia di Stato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Genova, raffica di arresti e denunce per furti aggravati: intensa attività della Polizia di Stato - Genova, controlli serrati della Polizia di Stato: quattro arresti e cinque denunce per furti aggravati tra Centro, Sestri, Cornigliano e Voltri. ligurianotizie.it

NUORO – Una giornata di intensa attività per i soccorritori in tutta la provincia a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio. Sin dalle prime ore di oggi, le squadre della sede centrale di Nuoro e dei - Non fermarti al titolo - clicca e leggi la notizi - facebook.com facebook

Intensa attività della Polizia di Stato a Capodanno a Taranto: sequestrati botti illegali e arrestato un pregiudicato di 51 anni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.