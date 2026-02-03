Velletri Controlli straordinari dei Carabinieri 4 denunce a piede libero e a una segnalazione amministrativa

I Carabinieri di Velletri hanno intensificato i controlli nel territorio. Durante l’operazione, hanno denunciato quattro persone a piede libero e segnalato un’altra per questioni amministrative. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città, e i militari hanno verificato numerosi soggetti e attività per garantire maggiore sicurezza.

I Carabinieri di Colleferro e Valmontone hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, mirati alla prevenzione e repressione di reati.

