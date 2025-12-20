Controlli dei carabinieri | cinque persone nei guai

I controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno portato all'esecuzione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta dall'autorità giudiziaria, nei confronti di un 53enne residente a Castel Volturno. L'uomo è ritenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

