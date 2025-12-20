Controlli dei carabinieri | cinque persone nei guai
I controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno portato all'esecuzione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta dall'autorità giudiziaria, nei confronti di un 53enne residente a Castel Volturno. L'uomo è ritenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Controlli dei carabinieri, in 6 finiscono nei guai. Sanzioni e sequestri nel casertano
Leggi anche: Coltelli e hashish in auto: due nei guai dopo i controlli dei carabinieri
Ostellato, Voghiera e Masi Torello: controlli straordinari dei Carabinieri; Notte di controlli dei carabinieri, scattano 5 denunce e un arresto | FOTO; Controlli straordinari dei Carabinieri: cinque denunce e numerose sanzioni nel portuense; Schio: Carabinieri, 5 persone deferite in stato di libertà ed 1 arrestata.
Controlli sul territorio dei carabinieri: 5 persone denunciate per guida in stato di alterazione - Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nei giorni scorsi, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, ... orvietosi.it
Cinque persone denunciate dai Carabinieri per guida in stato di alterazione - Nell'ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della provincia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e ... orvietonews.it
Carabinieri in azione: controlli a tappeto, 9 persone denunciate - MADDALONI – Dalla tarda serata di ieri, 18 dicembre 2025, e fino alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno eseguito un articolato servizio di controllo coordin ... casertace.net
Palermo. Carini e Terrasini, controlli dei carabinieri: tre arresti e denunce
Controlli dei Carabinieri con unità cinofila sulla costa per un Natale più tranquillo - facebook.com facebook
Ancora controlli dei Carabinieri nella Capitale. L’ultima attività, che ha interessato il cuore della città e il quartiere Aurelio, ha portato all’arresto di 6 persone e alla denuncia di altre 11. Cinque soggetti - responsabili di truffe ed esercizi illeciti del gioco d’azzard x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.