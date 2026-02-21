Controlli in centro via Dante e via Colombo | identificate quasi 300 persone 88 con precedenti

Nella giornata di ieri, la Polizia ha controllato circa 300 persone nel centro di Piacenza, tra cui 88 risultano con precedenti penali. Gli agenti hanno passato al setaccio via Dante e via Colombo, fermando anche alcuni veicoli sospetti. Questa operazione mira a ridurre il fenomeno della microcriminalità e migliorare la sicurezza dei cittadini. I controlli continueranno nelle prossime settimane per mantenere l’ordine nel territorio.

La Questura di Piacenza ha attuato nel corso della settimana dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio di maggiore impatto in materia di sicurezza urbana finalizzati a contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità, durante i quali sono stati controllati una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e negozi nella zona del centro cittadino, di via Dante Alighieri e via Colombo.Ai controlli hanno preso parte una ventina di operatori in servizio, il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, i Carabinieri e alla Polizia Locale. Nell’ambito dei servizi sono state identificate 294 persone, di cui 88 con precedenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Controlli tra centro, parchi e sale scommesse. Identificate quasi 100 personeNella notte di ieri, la Polizia di Stato di Carpi ha svolto un ampio servizio di controllo del territorio, coinvolgendo centro città, parchi e sale scommesse.

Controlli serrati dei Carabinieri a San Prospero, identificate quasi 30 personeI Carabinieri di Carpi hanno effettuato controlli serrati a San Prospero, identificando quasi 30 persone.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.