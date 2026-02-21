Controlli di Carnevale | i finanzieri sequestrano 40mila prodotti 17 le denunce

Da lecceprima.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli di Carnevale, le forze dell'ordine hanno sequestrato quasi 40.000 prodotti contraffatti in provincia di Lecce. Un uomo è stato denunciato per aver violato gli arresti domiciliari, mentre altre sedici persone sono state denunciate per aver tentato di vendere merce con i sigilli. I controlli hanno coinvolto diversi negozi e bancarelle, con l’obiettivo di contrastare il mercato illegale. La merce sequestrata verrà analizzata nelle prossime settimane.

Immagine generica

LECCE – Quasi 40mila articoli contraffatti sotto sequestro in provincia, scatta una denuncia per un uomo evaso dai domiciliari, altre sedici per la merce coi sigilli. È il bilancio dell’attività della guardia di finanza che, in occasione del Carnevale, ha intensificato le verifiche. I militari di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Carnevale, i finanzieri sequestrano oltre 2 milioni di oggetti non sicuriDurante i controlli di Carnevale, i finanzieri di Bologna hanno sequestrato più di due milioni di prodotti non sicuri, tra cui maschere e decorazioni, trovati in diversi negozi e magazzini della città.

I controlli – Controlli della Finanza a Gallarate sui prodotti di carnevaleLa Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di giocattoli di carnevale a Gallarate, perché erano privi di certificazioni di sicurezza.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rafforzati i controlli di Carnevale, denunce e segnalazioni; Controlli di Carnevale, i Carabinieri del Nas sequestrano 2,4 tonnellate di articoli non conformi e alimenti tipici; Guida senza patente, in stato di ebbrezza e in possesso di sostanze stupefacenti: controlli a tappeto durante il Carnevale di Ivrea; Controlli della Finanza a Gallarate sui prodotti di carnevale: sequestrati 2mila articoli non a norma.

controlli di carnevale iCarnevale jatino, i carabinieri hanno denunciato un 75enne e sequestrato due coltelliControlli rafforzati dei Carabinieri durante la diciottesima edizione del Baccanales – Carnevale Jatino. I militari delle Stazioni di San Giuseppe Jato e San Cipirello hanno intensificato i servizi ... teleoccidente.it

Controlli al Carnevale Jatino: fermato e denunciato settantacinquenne, trovati e sequestrati due coltelliControlli rafforzati dei Carabinieri durante la diciottesima edizione del Baccanales–Carnevale Jatino. Il bilancio dell’attività ha fatto registrare diverse irregolarità. ilsicilia.it