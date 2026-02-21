Controlli di Carnevale | i finanzieri sequestrano 40mila prodotti 17 le denunce
Durante i controlli di Carnevale, le forze dell'ordine hanno sequestrato quasi 40.000 prodotti contraffatti in provincia di Lecce. Un uomo è stato denunciato per aver violato gli arresti domiciliari, mentre altre sedici persone sono state denunciate per aver tentato di vendere merce con i sigilli. I controlli hanno coinvolto diversi negozi e bancarelle, con l’obiettivo di contrastare il mercato illegale. La merce sequestrata verrà analizzata nelle prossime settimane.
LECCE – Quasi 40mila articoli contraffatti sotto sequestro in provincia, scatta una denuncia per un uomo evaso dai domiciliari, altre sedici per la merce coi sigilli. È il bilancio dell'attività della guardia di finanza che, in occasione del Carnevale, ha intensificato le verifiche.
