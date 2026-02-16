Carnevale i finanzieri sequestrano oltre 2 milioni di oggetti non sicuri
Durante i controlli di Carnevale, i finanzieri di Bologna hanno sequestrato più di due milioni di prodotti non sicuri, tra cui maschere e decorazioni, trovati in diversi negozi e magazzini della città.
Bologna, 16 febbraio 2026 - Oltre due milioni di articoli non sicuri sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Bologna, a seguito di alcuni controlli effettuati e intensificati nel periodo di Carnevale. Sequestrate maschere e stelle filanti. I sequestri sono stati effettuati in otto esercizi commerciali, tutti gestiti da imprenditori cinesi, sia in città che in provincia. All'interno dei negozi erano venduti illegalmente, tra gli altri, stelle filanti, maschere, parrucche, schiume, spray, trombette, coriandoli e vestiti per bambini, tutti oggetti utilizzati durante il Carnevale, non conformi alle normative previste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Riciclaggio e corruzione al casinò di Saint Vincent: 150 finanzieri sequestrano 5 milioni di euro, indagati dieci torinesi
Genova, finanzieri e doganieri sequestrano due tonnellate di cocaina, stroncato traffico da 1,5 miliardi
A Genova, finanzieri e doganieri hanno sequestrato due tonnellate di cocaina provenienti dalla Colombia, un intervento tra i più rilevanti degli ultimi anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pesaro e Urbino, maxi-sequestro Guardia Finanza di 25 mila articoli Carnevale; La Finanza sequestra 24mila articoli di Carnevale nei negozi. Erano pericolosi; Pikachu ed Hello Kitty tarocchi, maxi sequestro della finanza: un milione di pezzi pronti per il mercato romano; Maxi blitz della Guardia di Finanza a Udine: oltre 10mila articoli di carnevale sequestrati.
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato oltre 2 milioni di articoli non sicuriI sequestri eseguiti, che si inseriscono in un articolato dispositivo di contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza prodotti intensificato nel periodo del Carnevale, hanno riguardato ... virgilio.it
Sequestrati 2 milioni di parrucche e costumi di CarnevaleI finanzieri del comando provinciale di Bologna hanno sequestrato oltre 2 milioni di articoli non sicuri. L'operazione 'Carnevale sicuro', che si inserisce in un piano di contrasto agli illeciti nel.. virgilio.it
In occasione del Carnevale, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia ha pianificato un’intensificazione delle attività di controllo per verificare la sicurezza dei prodotti messi in vendita ed individuare varie forme di abusivismo. I finanzieri hann - facebook.com facebook
#Cronaca Carnevale sicuro, maxi-sequestro della Finanza: 500mila articoli pericolosi. Blitz anche a Sorrento e Vico Equense x.com