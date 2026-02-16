Durante i controlli di Carnevale, i finanzieri di Bologna hanno sequestrato più di due milioni di prodotti non sicuri, tra cui maschere e decorazioni, trovati in diversi negozi e magazzini della città.

Bologna, 16 febbraio 2026 - Oltre due milioni di articoli non sicuri sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Bologna, a seguito di alcuni controlli effettuati e intensificati nel periodo di Carnevale. Sequestrate maschere e stelle filanti. I sequestri sono stati effettuati in otto esercizi commerciali, tutti gestiti da imprenditori cinesi, sia in città che in provincia. All'interno dei negozi erano venduti illegalmente, tra gli altri, stelle filanti, maschere, parrucche, schiume, spray, trombette, coriandoli e vestiti per bambini, tutti oggetti utilizzati durante il Carnevale, non conformi alle normative previste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, i finanzieri sequestrano oltre 2 milioni di oggetti non sicuri

A Genova, finanzieri e doganieri hanno sequestrato due tonnellate di cocaina provenienti dalla Colombia, un intervento tra i più rilevanti degli ultimi anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.