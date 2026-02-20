Maxi controlli al Mercato Centrale trovate blatte e sporcizia | sospese 17 attività

Durante un maxi controllo al Mercato Centrale di via Sammartini 2, si sono trovate blatte e livelli di sporcizia sopra la norma. Per questo, l’Ats Milano ha deciso di sospendere 17 attività commerciali presenti nell’area. Le ispezioni si sono svolte mercoledì e giovedì, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’igiene dei locali. I gestori hanno ricevuto precise indicazioni sulle migliorie da apportare per poter riaprire.

Maxi controllo sanitario, nelle giornate di mercoledì e giovedì, al Mercato Centrale di via Sammartini 2 da parte di Ats Milano. In varie attività alimentari è stata riscontrata la diffusa presenza di blatte, vive e morte, e sporco pregresso non rimosso. L'Ats ha sospeso l'attività di 17 esercizi sui 27 controllati. Lo si apprende da una nota ufficiale. Le attività controllate riguardano la ristorazione, tavola calda, bar, pizzeria e pasticceria. Le blatte sarebbero state trovate diffusamente. Oltre alle 17 attività sospese, altre 6 hanno ricevuto prescrizioni con obbligo di adeguamento alle normative igienico-sanitarie.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Controlli a Faenza e Lugo: due attività sospese. Maxi multa Leggi anche: Lavoro nero e sicurezza, raffica di controlli: attività sospese e maxi sanzioni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Controlli al mercato rionale, sequestrati 350 kg di prodotti ittici: il motivo; Pikachu ed Hello Kitty tarocchi, maxi sequestro della finanza: un milione di pezzi pronti per il mercato romano; Le bancarelle al mercato di Civitanova sconfinano: scattano le sanzioni per 3 ambulanti; Controlli tra le bancarelle. Multati tre ambulanti. Maxi blitz al mercato Esquilino: 500 chili di pesce sequestrato e distrutto, 42mila euro di multaMaxi controlli interforze al mercato Esquilino: sequestrati 500 chili di pesce senza tracciabilità, sospese cinque attività e multe per oltre 42mila ... fanpage.it Controlli della Finanza a Nova Milanese, Besana e Varedo: sospesi due maxi empori, denunce e sequestri di San Valentino e CarnevaleDa San Valentino a carnevale, dall’abbigliamento per la festa degli innamorati ai travestimenti, trucchi ... msn.com Il primo Capodanno Cinese al Mercato Centrale ift.tt/qJcCkGW x.com Il mondo che vorrei OFC. . FURTO IN DIRETTA ALLA STAZIONE DI FIRENZE CON ARRESTO. Mentre ero a fare una video intervista ad un ristoratore del mercato centrale che e’ la 3 volta che interviene in una rissa tra nordafricani davanti al suo ristorante, ho - facebook.com facebook