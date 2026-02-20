Blatte nei depositi e sporco non rimosso | Ats Milano sospende 17 attività al Mercato Centrale solo 4 in regola

Ats Milano ha sospeso 17 attività al Mercato Centrale di via Sammartini, a causa di problemi di igiene e mancanza di pulizia. La decisione è stata presa dopo controlli che hanno trovato presenza di blatte nei depositi e sporco accumulato. Solo quattro negozi risultano in regola, mentre le altre attività presentano rischi per la sicurezza alimentare. La questura ha ordinato la chiusura immediata di tutti i punti vendita coinvolti.

