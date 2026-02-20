Blatte nei depositi e sporco non rimosso | Ats Milano sospende 17 attività al Mercato Centrale solo 4 in regola
Ats Milano ha sospeso 17 attività al Mercato Centrale di via Sammartini, a causa di problemi di igiene e mancanza di pulizia. La decisione è stata presa dopo controlli che hanno trovato presenza di blatte nei depositi e sporco accumulato. Solo quattro negozi risultano in regola, mentre le altre attività presentano rischi per la sicurezza alimentare. La questura ha ordinato la chiusura immediata di tutti i punti vendita coinvolti.
Ats Milano ha disposto la sospensione di 17 attività all'interno del Mercato Centrale di via Sammartini per "gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione". Gli operatori avrebbero trovato "infestanti, sia vivi sia morti anche nei depositi, negli spogliatoi e nelle parti comuni della struttura".
