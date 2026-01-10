Controlli a San Cristoforo sanzioni per oltre 20 mila euro | trovati alimenti scaduti o senza etichetta

La questura di Catania ha condotto un’operazione di controllo nel quartiere San Cristoforo, identificando irregolarità relative alla sicurezza alimentare. Durante le verifiche sono stati riscontrati alimenti scaduti o privi di etichetta, con sanzioni totali superiori a 20.000 euro. L’attività si inserisce in un’azione di monitoraggio continuo per garantire il rispetto delle norme e la tutela dei consumatori.

