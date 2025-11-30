Insospettito da strani movimenti agente fa scattare i controlli | trovati e sequestrati due telefonini in carcere

Foggiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 novembre scorso, nel carcere di San Severo, sono stati sequestrati due telefonini, un caricabatteria, cavetti e sim.Il sequestro è stato reso possibile grazie alla professionalità degli agenti del reparto di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di San Severo a partire. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

