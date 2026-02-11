Biellese | 2000 metalmeccanici verso un rinnovo contrattuale con aumenti fino a 205 euro e nuove tutele

Si avvicina il rinnovo del contratto per circa 2.000 metalmeccanici nel Biellese. Le trattative sono in corso e si parla di aumenti salariali fino a 205 euro al mese, oltre a nuove tutele per i lavoratori. Le parti si incontrano in questi giorni per definire i dettagli e arrivare a un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

Metalmeccanici: si avvicina il rinnovo contrattuale per circa 2 mila lavoratori nel Biellese. Il rinnovo del contratto per i metalmeccanici nel Biellese è imminente, interessando circa 2 mila lavoratori. La Fiom-Cgil ha presentato una bozza di accordo, frutto di 17 mesi di trattative e mobilitazioni, culminate in 40 ore di scioperi. Il nuovo accordo prevede un aumento salariale di 205 euro al livello C3, oltre all’IPCA-Nei, e miglioramenti significativi in materia di tutele, diritti e sicurezza. La conclusione di questa complessa fase contrattuale sembra essere vicina. Questo risultato è stato ottenuto, come sottolineato dal sindacato, grazie alla forte partecipazione e alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

